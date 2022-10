Nuovi treni sulla linea alifana anche per quel che concerne la Campania

A seguito di un accordo stipulato con ferrovie nord-Milano e Stadler, sulla base di un finanziamento della Regione Campania, l’EAV-Ente Autonomo Volturno, che gestisce la suindicata ferrovia, potrà disporre di cinque nuovi convogli ferroviari ATR-803.

Tali convogli, di recente costruzione, innovativi ed avanzati rispetto a quelli utilizzati attualmente, saranno sottoposti a prove e collaudi, prima di iniziare i percorsi, previsti a partire dai primi mesi del prossimo anno.

Saranno dotati di moderni comfort, compresi segnalatori per l’apertura e chiusura delle porte, nonché telecamere per la videosorveglianza e pedane scorrevoli.

Viaggiare sui treni della ferrovia Alifana, che da Santa Maria Capua Vetere prosegue per Napoli Centrale su ferrovie dello Stato, sarà, pertanto, più confortevole anche per gli anziani, i disabili e coloro che conducono carrozzine per bambini.

Dopo l’attesa, l’arrivo in stazione. Ha attraversato la storica ferrovia alifana e intorno alla mezzanotte ha fatto ingresso a Piedimonte Matese il nuovo e modernissimo treno ATR 803 che EAV (Ente Autonomo Volturno) ha acquisito grazie ad un accordo sottoscritto nel 2019 con Ferrovie Nord Milano e Stadler e al finanziamento della Regione Campania mediante i fondi DM 408/2017.

Lo scorso 21 giugno rappresentati di EAV e Stadler avevano annunciato l’imminenza del primo convoglio entro ottobre, assicurando l’arrivo di altri 4 convogli entro la fine del 2022 e la messa in circolazione entro aprile 2023.

“I nuovi treni in arrivo rappresentano un importante passo avanti anche dal punto di vista del rinnovamento e dello sviluppo tecnologico della flotta” scriveva EAV la scorsa estate. Ci troviamo di fronte a macchine completamente diverse da quelle attualmente in uso: trazione Diesel-elettrica, con 168 posti a sedere e una velocità massima di 140 km/h (sulla tratta RFI). Si tratta di treni innovativi il cu funzionamento guarda alla sostenibilità ambientale. Infatti la propulsione del treno è garantita da due motori Diesel di ultima generazione a basse emissioni (Euro 6) che alimentano quattro set di batterie. Ciò permetterà ai nuovi treni di viaggiare ad emissioni ridotte lungo i tracciati suburbani e ad emissioni zero nelle stazioni. Il risparmio di energia elettrica è garantito da impianti di illuminazione a LED e dal recupero dell’energia in fase di frenatura a recupero, consentendo l’impiego di maggior potenza nelle fasi di accelerazione.

Il piacere del nuovo viaggio sarà garantito da una serie di confort soprattutto per la gioia degli studenti che affollano questa tratta e per i pendolari che nei loro transfert: copertura Wi-Fi, prese 220 V e USB, postazioni per biciclette, telecamere per la videosorveglianza e segnalatori luminosi della apertura e chiusura delle porte. Anche le persone con ridotta mobilità e le famiglie con carrozzine per bambini potranno accedere comodamente grazie alla presenza di pedane scorrevoli.