Nuovo appuntamento con l’«Ultimo Ballo in Maschera» dal 26 novembre a Casertanova

CASERTA – Proseguono gli appuntamenti della kermesse «Ultimo Ballo in Maschera», ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia, sposandosi in Caserta presso la Galleria d’Arte Casertanova di via Colombo 22.

Il nuovo cartellone prevede una rassegna di Arte e Libri dal 26 novembre al 9 dicembre 2023.

Il primo appuntamento è fissato domenica 26 novembre dalle ore 17 con “ANIMA LUCI e OMBRE” ovvero la personale di pittura di Daniela

Colonna. La presentazione sarà a cura di Rosa Fiorillo (storico dell’Arte) e Gustavo Delugan (artista), interverranno Giovanni De Lorenzo (gestore galleria d’arte CASERTANOVA) e il Maestro Michail Benois Letizià.

Segue la serata con la presentazione del libro “Quel tappeto di spine

su petali di rose scarlatte” della poetessa Giovanna Santangelo. Per la presentazione del testo poetico interverranno Michail Benois Letizià e l’autrice, mentre le letture saranno a cura di Vincenza Ventrone.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 1° dicembre dalle ore 17 con la presentazione del libro “Complotto contro Carlo di Borbone, Un giallo del XVIII secolo” di Rosario De Simone.

Il terzo appuntamento è previsto per sabato9 dicembre dalle ore 17 con la presentazione del cd musicale “Good and Evil” del Maestro Massimo Razzano’s ASIUL. Seguirà la presentazione del libro “I FIGLI DI AKILON LA CADUTA DI VOLTARAN” di IVAN LA CIOPPA.

Per tutti gli altri aggiornamenti e contributi si rimanda alla pagina social

https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

