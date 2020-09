Nuovo contagio nell’Agro Aversano

Brutte notizie nell’Agro Aversano, c’è stato un nuovo contagio. Un cittadino di Villa di Briano è risultato positivo.

Queste le parole del sindaco Della Corte:”La persona interessata, appena ha saputo della positività di una persona con la quale aveva avuto contatti, si è immediatamente messa in quarantena, dunque ha limitato ogni successivo contatto. Sta bene ed è asintomatica. Vi ricordo di seguire attentamente tutte le indicazioni fornite dalle ordinanze. Come vedete, ci sono molti casi asintomatici, per cui, dobbiamo stare doppiamente attenti perché il rischio è talvolta invisibile“