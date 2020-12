NUOVO DPCM/DIVIETO DI USCIRE TRA I COMUNI

L’ipotesi che emerge dalla riunione del premier Giuseppe Conte con i capi di delegazione e il ministro Boccia in vista del nuovo Dpcm è il divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno. Lo stop degli spostamenti tra Comuni potrebbe valere nei giorni del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio. Dal 21 dicembre, gli spostamenti tra Regioni gialle potrebbero essere consentiti solo per fare ritorno nel proprio luogo di residenza. Inoltre non dovrebbero essere modificati i criteri che consentano gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute. Dal 21 dicembre stop agli spostamenti tra le ragioni per raggiungere le seconde case. Resterebbe confermato il coprifuoco alle 22.00 anche nel periodo Natalizio. Il nuovo Dpcm entrerà in vigore il 4 dicembre e dovrebbe confermare anche le riaperture dei negozi fino alle ore 21.00, per provare a limitare gli assembramenti. Per le zone gialle dunque i ristoranti dovrebbero rimanere aperti a pranzo anche a Natale , Santo Stefano e Capodanno ma resteranno in vigore le limitazioni legate al distanziamento e i posti ai tavoli.