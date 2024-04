odismo a Villa Literno III Memorial Tonino Andreozzi Alloro per Betti e Lamula

Villa Literno – Appuntamento di corsa su strada organizzato dalla “Liternum Domitia Running” del presidente Francesco Cassandro celebra il terzo successo consecutivo. La festa di atletica nella cittadina dell’oro rosso “il pomodoro” ha ricordato con semplicità e sport puro una persona speciale scomparso ambasciatore del podismo sul territorio di Villa Literno Tonino Andreozzi. Tra i numerosi presenti il sindaco Valerio Di Fraia e personalità presente. L’evento si è aperto con la benedizione di Don Adriano Police e il lancio di palloncini lasciati dai bambini delle associazioni Se tu mi dai la mano e La strada del sorriso, forte la collaborazione delle Forze dell’Ordine e varie associazioni per la buona riuscita. La gara ha coperto la distanza di 10 chilometri, al via si sono contati ottocento e più podisti in maggioranza provenienti da più località della provincia di Napoli e Caserta, la macchia colorata di atleti poi serpentone per le vie della città con entusiasmo sono partiti in segno di saluto per l’amico podista, per divertirsi con gli amici, una sfida contro sé stessi e per vivere il finale come un momento di festa. Il podio: Gennaro Betti (Atletica Riardo) è stato il primo atleta a raggiungere il traguardo e spezza il filo di lana con il tempo finale 33’55”. A pochissima distanza due atleti Lorenzo Ventrone (Podistica Normanna) e Pasquale Di Domenico (Amatori Vesuvio). Di uguale misura anche l’esito della gara femminile con Giuseppina Lamula (Atletica Teverola) chiudendo la prova rosa in 87° posizione e con il tempo finale di 39’24, sul secondo e terzo gradino del podio per Francesca Sabatini (New Atletica Afragola) e Elena Popa (Saviano Running).