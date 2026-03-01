Odissea Casertana

Finisce molto male la trasferta dei falchetti a Siracusa: sconfitta per 4-0 contro l’ultima in classifica. È girato tutto male ed è arrivato così uno stop senza attenuanti e di proporzioni non provate nemmeno nei peggiori incubi. Ora si fa dura: sono pregiudicati sia il morale della squadra sia la posizione in classifica, tutto alla vigilia della cruciale sfida di giovedì prossimo contro la Salernitana. Non si può dare la colpa agli infortuni: questa Casertana oggi non è proprio scesa in campo. Cervera (Coppitelli sconta la seconda giornata di squalifica) va per il 3-5-2, dall’altro lato Spinelli (sostituisce l’altro squalificato Turati) si affida al 4-2-3-1. La partita è complicata sin dall’inizio. Al 4’ grande giocata di Arditi per le conclusioni di Frisenna e poi di De Paolo: si salva De Lucia. Al 15’ l’unica vera occasione per gli ospiti con Viscardi che offre un bel traversone per Casarotto, che spara alto. Al 30’ Limonelli, servito da Iob, fa partire un tiro a giro fuori bersaglio. Al 39’ Frisenna allarga per De Paolo, che dalla destra tira e trova il salvataggio di De Lucia. La Casertana per ora tiene, ma fa paura il “per ora”. C’è, infatti, un sentore generale che le cose possano precipitare. La sensazione è che il Siracusa può trovare il gol da un momento all’altro. Così è al 41’: Arditi alza una palla verso la retroguardia rossoblù, Martino (oggi all’esordio) cerca di allontanarla con la testa ma non fa altro che lanciare a rete Limonelli, che deposita facile l’1-0. La ripresa va ancora peggio. Al 63’ Di Paolo mette al centro un ottimo pallone, ma Contini colpisce fuori di testa, togliendolo ad Arditi, pronto a colpire in acrobazia. Al 66’, poi, corner di Contini e palla a Limonelli, che mette giù, ragiona e fa partire un bel destro per il 2-0 Siracusa. Poco dopo Farroni, portiere dei siciliani, lancia un bel pallone verso Sbaffo, che serve di testa Valente, il quale saluta la dormiente difesa rossoblù e va a siglare il 3-0 (73’). Al 78’ ancora Valente rischia la doppietta, tirando dalla sinistra e trovando la risposta di De Lucia, che però non trattiene e offre a Di Paolo il meritato gol del 4-0. Al 84’ Kallon, appena entrato e su cui gravava già un’ammonizione ricevuta in panchina, riceve il secondo giallo: rosso e niente Salernitana per lui. Al 95’ Oukhadda mette al centro per un’improbabile semirovesciata di Toscano che si rivela facile preda di Farroni. Termina finalmente la partita, candidata ad essere (si spera) la peggiore di quest’anno. La Casertana vista oggi è da retrocessione ed è lontana parente di quella osservata negli ultimi mesi. La classifica recita quinto posto, a soli 5 punti dalla Salernitana terza. Tradotto significa che la stagione non è assolutamente da buttare. Bisogna partire da questo e capire che si può ancora costruire qualcosa di bello e positivo. Non bisogna accontentarsi della salvezza virtualmente raggiunta né dei playoff a tiro: i tifosi casertani vogliono continuare a sognare.

(Foto di Ciro Santangelo)