Olimpiadi 2026: inizio difficoltoso

Non iniziano nel migliore dei modi le Olimpiadi Milano Cortina 2026: mentre la fiaccola giunge oggi a Milano, accolta anche dal Presidente Mattarella, i primi disagi delle gare si sono già manifestati, come se non bastassero quelle relative alle infrastrutture varie e alle arterie stradali oggetto di lavori ancora in corso.

Ieri, durante la prima gara ufficiale di curling si è avuto un blackout delle luci durato circa otto minuti. Ovviamente la gara è stata interrotta poiché si erano spenti anche i tabelloni coi risultati.

Oggi, invece, giunge la notizia che il primo incontro di hockey femminile tra Finlandia e Canada sarà rinviato a causa della diffusione tra le giocatrici del norovirus: si tratta di un batterio che causa una forte gastroenterite.

Intanto però con un lungo corteo di auto è giunto a Milano il Vice presidente degli USA J.D.Vance che domani incontrerà la Presidente del Consiglio Meloni.