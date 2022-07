Ondata di afa, spostato il mercato di Marcianise nelle ore serali

Il grande caldo continua con l’arrivo di bolle di aria calda o africana, su tutta la Campania.

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che andiamo verso la fase più critica di questa lunga e intensa ondata di caldo. La massa d’aria rovente che accompagna l’anticiclone al momento sta interessando più direttamente l’Europa occidentale, ma inizia a spostarsi in direzione dell’Italia: investirà in pieno il Belpaese da metà settimana, spingendo le temperature su valori estremi.

Il tempo soleggiato lungo tutto lo stivale, ma non si escludono sporadiche piogge nelle ore più calde del giorno nelle zone di montagna. L’assenza di precipitazioni, associata all’insistere del grande caldo, peggiorerà la già drammatica situazione della siccità in cui riversano diverse regioni. Da mercoledì 20 luglio la situazione peggiorerà ancora di più con una nuova intensificazioni dell’aria calda causata dal passaggio dell’Anticiclone sul Mar Mediterraneo che investirà il nostro paese facendo registrare temperature da record. Picchi di calore al Centro-Nord e Sardegna con la colonnina di mercurio che supererà in alcune zone i 40 gradi. La nuova ondata di caldo non sarà momentanea, anzi le previsioni meteo segnalano che potrebbe durare fino al prossimo weekend.

Per quel che concerne la fiera settimanale del mercato di Marcianise, vi è stato lo spostamento dello stesso nella fascia delle ore serale dalle ore 18 00 alle ore 23 00 il tutto dalle giornate di lunedì prossimo.

E’ un’iniziativa sperimentale una sorta di prova. La fiera del mercato di Marcianise si terrà anch’essa nell’ampio spazio di via Luigi Fuccia, il quale sarà ovviamente adeguatamente illuminato. I marcianisani, e non solo, potranno evitare così il grande caldo delle ore antimeridiane cercando di fare qualche acquisto. La delibera è stata approvata in giunta, dopo una prima interlocuzione informale con gli ambulanti e gli operatori del settore che si sono detti entusiasti del progetto. Domani sarà pubblicato il bando pubblico per raccogliere le adesioni e lunedì si partirà.

La decisione è della giunta ma tiene conto delle indicazioni, praticamente unanimi, arrivate dalle diverse commissioni consiliari. Molti consiglieri sono stati sul posto e hanno potuto personalmente verificare le difficoltà per operatori e clienti nel sottoporsi alle temperature record di queste settimane. Una corale partecipazione nella decisione: la dimostrazione che le scelte sensate, ed utili per la gente, non conoscono colori e schieramenti.