OP DOMITIA FELIX dona un ventilatore polmonare al Reparto di Rianimazione dell’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca

MONDRAGONE – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa inviatoci dall’Architetto Antonio PATALANO: “In questo delicato momento che tutti noi stiamo vivendo, un aiuto generoso e fondamentale è quello profuso dall’OP Domitia Felix Società Cooperativa Agricola di Mondragone che, per far fronte a tale emergenza, metterà a disposizione un ventilatore polmonare al Reparto di Rianimazione dell’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.

Il Presidente ed i soci si sono attivati dando un importante contributo che permetterà di migliorare la difficile situazione creatasi con l’emergenza Covid-19.

La donazione del ventilatore, affiancata alle apparecchiature del Reparto di Rianimazione, consentirà di assistere coloro che dovessero averne bisogno in seguito ad un eventuale contagio da Coronavirus.

Questo atto di grande generosità da parte dei rappresentanti dell’OP Domitia Felix arriva in un momento drammatico che ha coinvolto non solo il nostro Paese, ma il Mondo intero ed è solo l’ultimo di una serie di interventi ed eventi che la Cooperativa mette in atto con l’intendo di rilanciare e salvaguardare il nostro amato Territorio.

Pertanto alla OP Domitia va il mio personale e sentito ringraziamento per l’ampia sensibilità e generosità di cui ha dato ennesima prova. F.to Arch. Antonio Patalano”.