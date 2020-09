Open Day al Ricciardi: riparte la scuola di Teatro

Il Ricciardi di Capua riapre le porte e comincia dalla scuola di teatro. Giovedì 1 ottobre alle ore 19.00 parte l’open day con le iscrizioni ai corsi di recitazione, canto e dizione.

“Non è stato bello vedere teatri obbligati alla chiusura e quasi dimenticati dai nostri governanti – confessa il padrone di casaGianmaria Modugno – ma è giunto il momento di aprire rispettando alla lettera le normative anti-covid per un ritorno in sicurezza. Restiamo cauti e consapevoli dell’incertezza del momento, con la voglia di ricominciare dalla passione che mantiene viva il teatro come le attività dell’Accademia, augurandoci una veloce ripresa anche per il cinema e gli altri eventi”. Sotto la direzione artistica di Ferdinando Troiano i percorsi specializzati vengono suddivisi in fasce orarie diverse per età. “Aprire i corsi teatrali è per noi sinonimo di speranza – afferma Troiano – un passo importante per chi cerca di favorire la cultura migliorando il territorio. Cominciamo dai ragazzi e dal loro futuro, con uno spazio maggiore che comprende l’intero palco e permette l’opportuno distanziamento”.

Gli iter della didattica laboratoriale riprendono dal corso per pulcini e teen con “La mansarda Teatro dell’Orco” di Roberta Sandias conSabrina Nastri e Francesca Satolli; dalle lezioni per i ragazzi dai 10 ai 13 anni con lo stesso Troiano; e dagli incontri perfezionati per gli Adulti con il corso di recitazione di Francoantonio, attore dalla formazione partenopea della scuola di Carpentieri. Il training, il movimento, l’uso della parola e il linguaggio del corpo, sono gli elementi principali per un apprendimento al lavoro collettivo ed individuale. Iscrizioni aperte anche per le lezioni di canto con Paolo Di Ronza, cantante e insegnante con diploma accademico di II livello in musica jazz, presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli; e per il corso di dizione con Massimo Santoro, italianista, attore e compositore, già docente di lingua e cultura italiana e latina. La prima lezione di prova è sempre gratuita. Per ulteriori info: www.teatroricciardi.it tel- 0823 963874.