Open day all’IC Capol DD di San Nicola la Strada nel fine settimana dell’11 e 12 gennaio

SAN NICOLA LA STRADA – Due giorni di laboratori, musica, arte e tecnologia per presentare l’offerta formativa dell’IC Capol DD di San Nicola la Strada. Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020, l’Istituto Comprensivo aprirà le sue porte alle famiglie che in questa occasione potranno visitare gli edifici scolastici, guidati dalla dirigente Patrizia MEROLA, e vedere e ascoltare la scuola raccontata e rappresentata da chi la vive quotidianamente, docenti e alunni.

L’Open Day si svolgerà con modalità ed orari differenti: sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 toccherà alla scuola dell’Infanzia in via Milano, mentre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 sarà la volta della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria “Nicholas Green” in Viale Europa. Infine, domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Open Day alla scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Mazzini” in Viale Italia. Tante le attività previste per presentare un’offerta formativa moderna e al passo con i tempi, ampia e completa che abbraccia tutte le discipline, da quelle umanistiche a quelle scientifiche, passando per le lingue straniere.



Tra le novità dell’offerta formativa 2020/2021, oltre ai corsi consolidati, quale quello musicale, teatrale, digitale e linguistico internazionale (con l’aggiunta dello spagnolo alle due lingue curricolari, inglese e francese), ci sarà anche il corso linguistico Cambridge, con il potenziamento della lingua inglese e la relativa certificazione, sia per la prima media sia per la prima primaria. Sabato mattina i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia accoglieranno, insieme alle maestre, le famiglie che interverranno, con laboratori di psicomotricità, di matematica e di creatività.

Nel pomeriggio, alla “Nicholas Green” si svolgeranno dimostrazioni di basket, canti e coreografie, esecuzioni strumentali e di body percussion, laboratori manipolativi, psicomotori e gastronomici. Domenica, professori e alunni della scuola secondaria di primo grado, saranno lieti di mostrare l’offerta formativa dando un assaggio del lavoro in aula e in laboratorio. L’accoglienza sarà affidata alle majorette dell’istituto che con la loro grande energia daranno il benvenuto ai ragazzi e alle famiglie, successivamente alcuni alunni presenteranno i corsi attivi nell’istituto e le attività curricolari ed extra curricolari.

Gli alunni del corso musicale daranno prova delle loro capacità con un piccolo concerto, mentre gli alunni del corso teatrale si esibiranno in una breve spettacolo. Nel laboratorio linguistico, giochi da tavolo e on line saranno gli strumenti per capire che imparare le lingue straniere può essere molto divertente, mentre nel laboratorio musicale The Lion sleep tonight, What a feeling e altri saranno i brani eseguiti al flauto da un gruppo di studenti.



Ci sarà inoltre un corner in cui gli alunni mostreranno i lavori realizzati in occasione del Caffè letterario: leggere è infatti è una passione che va coltivata fin da ragazzi, per questo una volta al mese gli alunni di terza si confrontano in un Caffè letterario, durante il quale si discute di letteratura, arte, emozioni e sogni, in una ideale prosecuzione che dura tutto l’anno del progetto nazionale Leggo anch’io a cui l’Istituto aderisce da tempo.

Spazio ai numeri, alla geometria, alla tecnologia e all’informatica nei laboratori multimediali e nelle classi 2.0: Geogebra, grafici e fogli di calcolo elettronici, e ancora app e software usati nella didattica laboratoriale (come kahoot, padlet, google earth, book creator e molte altre), attività di coding con scratch, minecraft, code.org. e poi ancora robotica con mind e mbot. Il futuro è qui!