Ordinanza P.M. su avvio realizzazione Piste ciclabili: Via Verdi e Via Renella. Modifica temporanea segnaletica

CASERTA – Ordinanza Polizia Municipale n. 51 del 20/02/2020. OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI – VIA VERDI E

VIA RENELLA – MODIFICHE TEMPORANEE ALLA SEGNALETICA STRADALE – A FAR DATA DAL 26/02/2020 E PER GG. 60

IL DIRIGENTE

Premesso che si devono eseguire i lavori di realizzazione di piste ciclabili in città;

Considerato che i percorsi ciclabili da realizzare, mirano a favorire la mobilità urbana sostenibile

del nostro capoluogo e interesseranno l’asse stradale costituito da Via Verdi e in prosecuzione

Via Renella e infine il C.so Giannone;

Vista la comunicazione del Dirigente Settore LL.PP. Di questo Comune, acquisita al prot. Gen.

N°23066 del 20/02/2020;

Sentito per le vie brevi l’Ufficio Decoro Urbano del citato Settore LL.PP. circa la necessità di

avviare i lavori in questione a partire dall’asse viario Via Verdi – Via Renella;

Ritenuto di dover provvedere in merito a tutela della pubblica e privata incolumità;

Visti gli atti di Ufficio;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. n° 285/92;

Visto il D.lgs. n° 165 del 30/3/2001;

Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;

Visto l’art. 107 del D.lgs. n° 267/00;

O R D I N A:

è istituito, con effetto dalle ore 09,00 del 26/02/2020 e per gg. 60:

1) il RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA di Via Verdi (dall’incrocio con P.zza

Garibaldi) e di Via Renella (fino all’incrocio con Via Unità Italiana), sul lato dx dell’attuale senso di circolazione, quale area di cantiere per la realizzazione delle citate piste ciclabili.

D I S P O N E :

●Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nella strada citata non in contrasto con la presente;

●non essendo possibile, data la lunghezza dell’asse stradale di che trattasi, delimitare tutta l’area di cantiere a far data dal 26, l’effettivo restringimento della carreggiata, avverrà per tratti, mediante preventiva apposizione della prescritta segnaletica, a cura dell’impresa esecutrice dei lavori;

●il geom. Agostino D’Addio, in qualità di Amministratore Unico della “3D SERVICE”s.r.l., impresa esecutrice dei lavori, è incaricato all’apposizione della segnaletica di preavviso, deviazione, obbligo e cantieristica, diurna ed eventualmente notturna (artt. 31 e 32 del D.P.R. 495/92) ed è Documento firmato digitalmente unico e solo responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a cose o persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e codice della strada:

●nell’area di cantiere in questione, sarà consentito il transito e la sosta dei mezzi d’opera necessari;

● le attività di cui alla presente, dovranno essere eseguite senza interruzione della circolazione e adottando ogni cautela a tutela della pubblica e privata incolumità;

●Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.D.S., faranno osservare la presente ordinanza;

●La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.

A V V I S A:

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

1)entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del

D.Lgs. n. 285/92;

2)entro 60 giorni al T.A.R. ai sensi della legge 1034/71 o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il Responsabile Luigi De simone Il Dirigente Francesco Biondi