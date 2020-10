Ordine delle Professioni Infermieristiche : Si vota in Provincia di Caserta

Caserta.Clamoroso errore della Cisl-Nursing-Up che si è vista escludere la lista ” Infermieri in Movimento ” per mancata conformità al regolamento FNOPI.

Stiamo parlando delle elezioni per il rinnovo dell’ ordine provinciale delle Professioni Infermieristiche 2020-2024 che si terranno ad Aversa , presso l’ Hotel Max , i giorni 30-31 ottobre e il 1 novembre 2020

In un primo momento erano state presentate due liste : “ Infermieri in Movimento” della Cisl- Nursing-Up – e quella di “Noi Infermieri “espressione del Direttivo uscente.

Dalle votazioni è stata esclusa ,tuttavia, la lista ” Infermieri in Movimento ” espressione della Cisl- Nursing-Up. Alla base di tale decisione un errore insanabile : i presentatori difatti non hanno rispettato il regolamento FNOPI e questa circostanza ha determinato l’esclusione dei candidati dalla competizione elettorale.

Tutto ok invece per la lista ” Noi Infermieri ” che corre da sola in seguito al grossolano errori della lista avversaria

Questi i candidati di ” Noi Infermieri”.

Candidati al Consiglio Direttivo

Mona Gennaro

Ferrantino Raffaele

Prata Giuseppe

Marino Gennaro

Giannini Luigi

Chiacchio Ferdinando

Bergaro Mario

Conte Francesco

Cecere Maurizio

Smaldone Tiziana

Martino Giacobbe

Cirillo Michele

Amato Domenico

Rauccio Anna

Di Benedetto Anna Carmela

Candidati al Collegio Revisori dei Conti

Oliva Nicola

Coronella Luigi

Supplente

Sanges Annelisa

Candidati Alla Commissione D’Albo Infermieri

Munno Orazio

Alba Michele

Palmiero Angelo

Guarino Maria

Vitale Marialuisa

Di Lillo Silvana

Farina Domenico

Di Starno Paolo

Santoro Nicola

Candidati alla Commissione D’Albo Infermieri Pediatrici

Pannullo Giovanna

Mancino Franca

Pirozzi Michela

Di Fratta Elena

Mazzarella Anita