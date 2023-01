Orgoglio campano: la scrittrice Anna Maria Zoppi a Casa Sanremo

Casal di Principe – Anna Maria Zoppi, artista versatile perché spazia dalla fotografia alla pittura ed alla scrittura, sarà presente nei prossimi giorni sarà a “Casa Sanremo” col suo primo libro dal titolo Non ne sapevo niente, edito da Basilisco.

La partecipazione alla kermesse sanremese giunge dopo un grande successo di pubblico alla presentazione del suo secondo libro Non mi avrai pubblicato con Giuseppe Vozza Editore.

L’artista, alla nostra domanda sul perché del titolo, ci dice: “È un po’ il racconto della mia vita, che, presa dall’incessante attività di fotografare qualsiasi cosa, non mi accorgevo di quello che capitava sotto ai miei occhi. È il racconto di un centro ancora rurale dell’agro aversano che viene investito dalla camorra, che non risparmia nessuno e non esita ad eliminare giovani vite. Ecco io ho cercato di mettere in luce l’altra parte, quella sana, quella che è abituata a fare sacrifici, quella che lavora con onestà per raggiungere gli obbiettivi.”

Casa Sanremo, che è un’importante occasione di visibilità per gli autori, vedrà così partecipare l’artista casertana con un racconto molto particolare, avvincente, che si snoda con naturalezza e semplice nel descrivere situazioni molto caratteristiche.