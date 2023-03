ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO I.S.S.R- CAPUA PRESSO IL “LICEO DON GNOCCHI”

Maddaloni- L’orientamento scolastico è una guida per i giovani maturandi a capire qual è il percorso lavorativo del loro futuro, in modo da non sentirsi smarriti ma a concretizzare e realizzare un sogno. Martedì 21 Marzo,la Dirigente Scolastica Annamaria Lettiera del “Liceo Statale don Gnocchi” sito in Maddaloni (Caserta), ha accolto con affetto durante l’orario scolastico tre giovani laureandi Valentino Palmiero, Rosa Palumbo, Angela Santonastaso insieme alla referente dell’orientamento universitario prof.ssa Maria Mazzarella, della Pontificia Facoltà Teologica Dell’Italia Meridionale sez. s. Tommaso, Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO”AREA CASERTANA, che hanno presentato e testimoniato di fronte a un centinaio di alunni delle classi quinte la loro esperienza iniziata in altri corsi di laurea e poi continuata in suddetta facoltà. Un percorso totalmente nuovo e non molto conosciuto dai giovani che apre spazi di umanità, di vita vera e ti prepara anche al futuro lavorativo come docente di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. Per i giovani è stata la prima esperienza didattica e anche per la facoltà è la prima esperienza in uscita di orientamento sul vasto territorio casertano.“È un evento che può definirsi storico – come spiega la docente universitaria, prof.ssa Maria Mazzarella che li ha accompagnati-, fino ad ora lo Stato Vaticano non ha mai permesso che nessuna facoltà di Scienze Religiose potesse farsi conoscere nelle scuole statali con l’orientamento, alla pari con le università dello Stato italiano. I giovani studenti con la loro semplicità sono riusciti ad abbattere pregiudizi e distanze trasmettendo la gioia di essere studenti dell’università di Capua pronti e sereni per un futuro certo: quello dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, una sfida nella società odierna ma che grazie alla loro determinazione e preparazione non sarà impossibile”.