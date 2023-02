Ospedale . Mancanza di posti per i ricoverati. La denuncia di Gennaro Mona: ” Impossibile sbarellare gli ammalati”

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Gennaro Mona ,Presidente Opi Caserta

“Il servizio del 118 è fondamentale per salvare una vita, eppure oggi a causa delle carenze ospedaliere è messo a dura prova. In particolare in questi giorni, Nella qualità di presidente dell’Ordine degli infermieri, ho ricevuto alcune lamentele da parte di molti colleghi che riferiscono che una volta arrivati in ospedale con un paziente, talvolta anche in gravi condizioni, non riescono a liberare le barelle sulle quali il paziente è sistemato e pertanto non possono ripartire e prestare altrove il loro servizio. Il che si traduce in ritardi che spesso possono costare la vita di una persona. Come Ordine rappresentativo di una categoria che ha a cuore l’interesse dei malati, annunciamo che metteremo in atto ogni azione di protesta per combattere questo stato di cose e garantire ai malati la giusta e puntuale presenza del 118″