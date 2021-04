Pagine Esteri: ON LINE la nuova rivista di approfondimento storico-culturale

Caserta guarda al mondo. Nasce Pagine Esteri (www.pagineesteri.it) rivista online di approfondimento storico-politico-culturale prodotta e gestita nella nostra città che si occuperà di temi esteri. Vedrà la luce il 14 aprile e il suo focus sarà su Medio Oriente, Africa, Mediterraneo e tante altre aree del pianeta. A dirigere Pagine Esteri è Michele Giorgio, giornalista casertano da molti anni in Medio Oriente dove è corrispondente per il quotidiano Il Manifesto. La rivista fa capo alla casa editrice casertana “Spring Edizioni” diretta da Eliana Riva che di recente in via Gemito 89 ha inaugurato la libreria Malìa gestita da donne e dedicata alle donne.

“In un’era di saturazione dell’informazione – spiega Michele Giorgio – è arduo per chi naviga in rete approfondire temi internazionali e arrivare a una maggiore comprensione di cause e motivi che sono dietro guerre, crisi economiche, sollevazioni popolari, flussi migratori, sfruttamento del lavoro, forme nuove e vecchie di schiavitù, successi e arretramenti dell’emancipazione femminile in aree del mondo che pure sentiamo nominare ogni giorno”. “Pagine Esteri”, aggiunge Giorgio, “procederà in controtendenza e offrirà ai suoi lettori una informazione fondata su analisi, reportage, documenti originali, recensioni di libri e produzioni culturali, con testi scritti, podcast, video e foto. Si avvarrà della collaborazione di analisti di spessore nazionale come Alberto Negri, di accademici e di esperti italiani e stranieri. La rivista punta sulla valorizzazione di giovani reporter per contribuire a dare slancio alla scrittura e alla produzione giornalistica per le nuove generazioni.