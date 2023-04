Pallavolo: I ragazzi del Liceo Federico Quercia di Marcianise sono Campioni Provinciali

Marcianise. Campioni Provinciali di Pallavolo Maschile: questo il titolo che, venerdì 28 aprile 2023, la squadra del Liceo Federico Quercia“, di cui e’ Dirigente Scolastico il Dott. Diamante Marotta, si e’ aggiudicato sbaragliando gli Allievi Diaz di Caserta con un travolgente 3-0.

L’incontro si e’ svolto nella Palestra del Liceo Scientifico “ A. Diaz” di Caserta. La fase regionale si svolgera’ lunedì 8 maggio 2023 al PalaVesuvio di Napoli contro le rappresentative delle altre province campane.

Referente del gruppo sportivo del Liceo ” Federico Quercia” e’ la Prof.ssa Rita Bifulco che, nel match finale provinciale di pallavolo maschile, e’ stata accompagnata dalle Proff. Anna Costagliola e Orsola Amico.

Questi, invece, i nomi dei Campioni Provinciali di Pallavolo Maschile:Abbonante Francesco 3 E- Bellopede Simone 2 E- De Filippo Domenico 4 M- Di Giovanni Andrea 3N-Ferraro Domenico 4N- Iacovelli Raffaele 3N-Lettiero Carlo 2 E- Minasi Mario 4N-Perna Riccardo 2 E-Posillipo Pasquale 4N.

Soddisfatto il Dirigente Scolastico Diamante Marotta. “ Il nostro plauso – ha dichiarato- va ai nostri giovani campioni ed all’intero team di Scienze Motorie del LIceo “Quercia” .L’attivita’sportiva e’ un fattore importante che aiuta i giovani a strutturare il proprio tempo, a controllare il proprio carattere, a rispettare l’impegno preso e i tempi da questo richiesti. Se ci si approccia allo sport in modo corretto, si riesce a produrre benessere,sia per quanto riguarda la salute e la crescita cognitiva,sia per quanto riguarda l’inclusione ed il rispetto per le culture diverse”.