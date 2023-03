PARTE LA CAMPAGNA CASERTA CARDIO PROTETTA: FORMARE I CITTADINI ALLE MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO

Formare la cittadinanza al BLS è fondamentale, poiché le manovre di Primo Soccorso sono in grado di salvare vite. Lo sanno bene il Coordinatore della Protezione Civile Francesco Brancaccio, della città di Caserta che ha organizzato – in collaborazione con il Sindaco Carlo Marino e gli Assessori alla Protezione Civile Massimiliano Marzo e quello al Diritto alla Salute Enzo Battarra-

“CASERTA CARDIOPROTETTA” il primo corso BLS , totalmente gratuito,(in inglese Basic Life Support) tenutosi questa mattina, 18 marzo 2023, presso la sala convegni del Complesso Monumentale Ex Caserma Sacchi. I primi cittadini che sono stati formati al BLS sono i volontari dell’Unitalsi Caserta

“La campagna di informativa Caserta Cardioprotetta è stata fortemente voluta dalla nostra Amministrazione- dichiara Brancaccio- chiedendo alla Protezione Civile di aprire le porte della propria sede, per informare e formare i cittadini della nostra amata comunità. IL BLS si tratta di un corso di formazione mirato ad acquisire le tecniche di primo soccorso, come la rianimazione cardio-polmonare (nota anche come “massaggio cardiaco”) fondamentale in caso di arresto cardiaco e la respirazione bocca-bocca, necessaria, ad esempio, in caso di arresto respiratorio. A sviluppare il corso è stato il nostro istruttore medico e volontario della Protezione Civile di Caserta, Dottor Lucio Romandino, che, con l’ausilio di diapositive e di un manichino BLS mezzobusto, è riuscito a tenere, dapprima, una parte teorica e, successivamente, una parte pratica di esercitazione. Solo con una manovra giusta nel tempo giusto possiamo salvare vite umane .” Al termine del corso, i partecipanti hanno svolto una prova finale ed hanno ottenuto l’attestato, conforme agli standard definiti in ambito internazionale e spendibile nell’ambito della partecipazione ai concorsi pubblici. Ad impreziosire la giornata è stata la presenza dell’ Assessore Enzo Battarra, il quale ha portato i saluti dell’ Amministrazione Comunale, complimentandosi con il gruppo dei volontari della Protezione Civile di Caserta, per la passione e l’impegno dimostrato in questi anni. Le sue parole: “E’ giusto operare per diffondere una cultura della prevenzione e di un appropriato pronto soccorso. Le città devono diventare più sicure anche sotto l’aspetto della protezione sanitaria”.