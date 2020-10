Parte la mensa scolastica a Maddaloni. Tutte le novità

Il servizio mensa scolastica per gli alunni delle scuole di Maddaloni. Ce lo ha comunicato l’assessore all’istruzione, la prof.ssa Imma Calabrò alla quale abbiamo chiesto quali saranno le novità di quest’anno.

A partire da domani, sarà possibile registrarsi al sito che riportiamo in basso per iscriversi. Le iscrizioni si chiuderanno giorno 15 ottobre.

La prima novità riguarda proprio l’iscrizione, comodamente da casa, dal proprio computer o smartphone. Cliccando sul link in basso ci si potrà registrare e, al termine, sarà inviata una mail con tutte le informazioni e il bollettino elettronico.

Clicca qui per l’iscrizione alla mensa

“La seconda novità importante riguarderà il ritorno dei lunch-box. Questi saranno distribuiti alle scuole nei prossimi giorni. Una scelta necessaria per la riduzione dell’abolizione della plastica così come previsto dalla normativa europea in merito. Su questo si sta già lavorando dallo scorso anno. Oggi questa scelta appare ancor più indicata, vista anche la normativa anticovid, che ci impone di limitare al minimo indispensabile scambi e contatti. Con i kit per il pranzo ogni alunno avrà cura di riportarlo a casa e saranno stesso le famiglie a pulirli ed igienizzarli, a garanzia di una maggiore sicurezza e tranquillità.”

La terza novità riguarda i pagamenti: “ A breve sarà possibile effettuare il pagamento dei pasti on line, evitando così file negli uffici postali e velocizzando il servizio.”

Le tariffe di pagamento saranno calcolate in base alla seguente tabella: