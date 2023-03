Parte venerdì un percorso di Formazione Civica nella parrocchia di don Antonello

Caserta – L’attività parrocchiale si amplia e si integra sempre più sul territorio, calibrando le iniziative sulle esigenze del territorio in cui opera. A Caserta la parrochia di Nostra signora d Lourdes ha organizzato, a partire da venerdì 10 marzo, un interessante percorso di formazione rivolto principalmente ai giovani ma aperto a tutti.

Il Focus di questo Percorso di Formazione è: Ragazzi e Giovani al CENTRO, per esserci nel territorio e nel Mondo.

Il Corso Civico, a cadenza settimanale, sarà strutturato come un cammino di formazione, semplice, elementare, basilare.

Uno degli obiettivi dell’ Oratorio della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, da cui parte la progettualità, è quello di “prendere per mano” i giovani per essere Liberi nei Valori, nei Diritti e nei Doveri, nelle Regole, nelle Norme per una cittadinanza attiva.

Dal 10 marzo, ogni venerdì, dalle 19:00 alle 20:00 i TEMI in questione, concordati con Don Antonello Giannotti, che ha a cuore il presente e il futuro dei ragazzi, e non solo, spazieranno in rapporto dinamico con i cittadini nella loro naturale fluidità .

I riferimenti tematici per favorire un processo di cambiamento civile e sociale sono:

– i giovani del XXI secolo, web, realtà, solitudine e indifferenza

– la città e il cittadino: identità e partecipazione attiva

– la famiglia e la società civile

-Diritti umani e Doveri sociali

-il territorio tra bisogni, valori e norme( partendo dalla Carta costituzionale)

-generazioni a confronto :libertà e vivere civile

-la Sicurezza per una comunità pacifica

-l Agire etico: scelta e responsabilità

-il Lavoro :dignità e qualità della vita

-la Parità di Genere

– Stili di vita e consapevolezza per uno sviluppo sostenibile del Pianeta

-una partnership per fare il cittadino: collaborare per la Giustizia sociale e per la Pace.

La progettualità civica parte dall’Oratorio della Parrocchia di “Nostra Signora di Lourdes”, in via J.F.Kennedy a Caserta. Il giovane Direttore dell’Oratorio Luigi Smimmo, insieme a Don Antonello Giannotti, promotori lungimiranti di questa iniziativa sociale e civica, hanno scelto e sostenuto la Referente del Corso, che ha sperimentato nel tempo e in varie luoghi educativi le competenze civiche utili per tale offerta formativa.

Segue il calendario: