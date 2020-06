Pasquale Zannini (Lega) interviene sul caos viabilità di Baia Domizia

CELLOLE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del responsabile locale della Lega Salvini Premier di Cellole PASQUALE ZANNINI:

“Denunzio le gravi carenze di viabilità verificatesi ieri (domenica, ndr.) a Baia Domizia; interminabili code di autombili per tutta la località balneare. Siamo in piena estate tutto questo ciò è inammissibile ed esprimo la mia grande preoccupazione per l’economia locale e turistica.

Invito le autorità competenti, la Provincia ed i Comuni di appartenenza a sollecitare il ripristino dello stato dei luoghi ad eventuale responsabili”.