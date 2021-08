Pasquariello nuovo direttore generale della Casertana

Sara’ Giovanni Pasquariello il nuovo direttore generale della Casertana.

Questo il comunicato della Casertana: La Casertana FC comunica di raggiunto l’accordo con Giovanni Pasquariello a cui viene affidato l’incarico di direttore generale. Una figura di spicco del panorama calcistico, nonché profondo conoscitore della realtà casertana, che da oggi mette esperienza e competenza a disposizione del club del presidente Giuseppe D’Agostino. Un tassello importante nello scacchiere societario nell’ambito del progetto di rafforzamento e riorganizzazione appena avviato.

“E’ per me un grande onore lavorare per la squadra della mia città e verso la quale provo un profondo sentimento. Dopo la chiacchierata dell’altro ieri con la proprietà, posso con piacere esprimere la mia gioia, da condividere con tutti i tifosi rossoblu, di poter dare il mio contributo per il nuovo percorso che, parallelamente a quello del nuovo stadio, dovrà dare lustro e immagine alla nostra città. Ringrazio il presidente D’Agostino per aver riposto in me massima fiducia”.