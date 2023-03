Per eventuali prodotti sulla finanza ci sta l’ Alleanza Assicurazioni SpA

Diffondere la cultura finanziaria e assicurativa sul territorio, a supporto delle famiglie e delle comunità: questo l’obiettivo dell’accordo tra Alleanza Assicurazioni e AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari).

Nel dettaglio, l’accordo con AIEF, per la prima volta nel settore assicurativo, consente a 1.500 consulenti assicurativi di Alleanza, che ne abbiano i requisiti, di iscriversi al Registro degli Educatori Finanziari professionisti. I consulenti, che si sono distinti come top performer per la loro attività professionale nella diffusione dei contenuti educativi sui social media, avranno un vero e proprio “patentino” e saranno iscritti al Registro degli Educatori Finanziari AIEF: un valore aggiunto per la loro professionalità e il loro ruolo che li conferma un punto di riferimento per la comunità e i clienti.

Da sempre Alleanza cresce al fianco delle famiglie italiane, interpretando i bisogni del contesto socio-economico“, ha dichiarato Claudia Ghinfanti, Responsabile Marketing di Alleanza Assicurazioni. La nostra Compagnia è impegnata da anni in questo ambito, con investimenti, persone e competenze che hanno portato allo sviluppo del Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa di Alleanza. L’accordo con AIEF conferma gli impegni presi e valorizza il ruolo sociale, informativo e formativo dei nostri consulenti finanziari “smiler” che ogni giorno, anche attraverso la loro attività sui social, sensibilizzano comunità e famiglie italiane contribuendo a decisioni più consapevoli, perché riteniamo che un risparmiatore più informato possa fare scelte più oculate.

