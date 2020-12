Per il 2021 la Reggia si fa bella: Nuovo Consiglio di amministrazione e altre novità

Caserta– Quest’anno il Museo non ha potuto accogliere i suoi visitatori, ma tanto è stato il lavoro dietro le quinte. È stato infatti realizzato il piano triennale di manutenzione ordinaria, a cui si unisce la ricerca, in accordo con l’Università, per individuare forme di economia circolare. Intensa è stata, poi, l’attività di comunicazione per inserire la Reggia in un circuito internazionale

Del nuovo stile comunicativo e promozionale fanno parte i ReggiaCard, i nuovi abbonamenti della Reggia di Caserta per il 2021

Con Reggia Card sarà possibile vivere gli Appartamenti Reali, il Parco Reale e il Giardino Inglese e usufruire di vantaggi inediti ed esclusivi, tra cui i nostri percorsi di visita speciali.

C’è una card su misura per ognuno: Ercole, Venere, Atlante e i Leoni vi accompagneranno alla riscoperta dell’intero Complesso Reale.

Reggia card

Per superare insieme questo momento difficile e continuare a condividere la bellezza della Reggia di Caserta gli abbonamenti, per il 2021, saranno del 50%.

🔗 Per acquistare la vostra Reggia Card e scoprire tutti i vantaggi dell’offerta: https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/reggia-card-2021/

Intanto, è stato rinnovato il nuovo consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta. L’Istituto museale dà il benvenuto ai nuovi componenti del cda.

“Il Ministro Dario Franceschini ha decretato la composizione dell’organo collegiale: oltre al direttore generale Tiziana Maffei, che lo presiede, al direttore regionale Musei Campania Marta Ragozzino e a Luca Molinari, entrano a far parte del cda Giovanni Cerchia e Ludovico Solima.

​La Reggia di Caserta ringrazia Francesca Quadri e Paolo Crisostomi per la collaborazione e augura buon lavoro alla nuova composizione del consiglio di amministrazione. I prossimi cinque anni assumono un significato importante per la trasformazione del complesso vanvitelliano in questa particolare fase di sviluppo, sarà un lavoro impegnativo, ma di fondamentale importanza per il futuro di uno dei più importanti musei d’Italia”.