“ Piano Estate” partito il progetto all’ Istituto Settembrini di Maddaloni

Di Lucia Sforza

É partito il progetto “Piano Estate” presso l’istituto Settembrini di Maddaloni.

Il progetto é stato realizzato attraverso i PON e POC che hanno dato i loro frutti e se ne sono stati ricavati dei fondi , che ha consentito a 60 bambini di Maddaloni di poter svolgere una serie di attività fino al 21 luglio.

Una vasta culturs per la crescita educativa e mentale dei bambini che li porteranno a viaggiare attraverso il mondo della scrittura , della danza e delle lingue.

Lunedì 4 si è dati il via al “Piano estate” , con una piccola cerimonia di buon augurio per una divertentissima estate.

Possiamo dire che questa iniziativa é data dalla forte influenza e dal buon lavoro che sta svolgendo l’assessore Fortini , é una rassicurazione per le mamme della città lasciare i propri bambini in mano sicure , facendoli soprattutto divertire e imparare.