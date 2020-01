Piano traffico nella zona nord di Casapulla, in arrivo alcune modifiche

Dopo l’attivazione del nuovo piano traffico nella zona nord di Casapulla ed un periodo sperimentale, in questi giorni saranno apportate delle modifiche alla viabilità, soprattutto nelle traverse che costeggiano la centrale via Kennedy. In particolare ci sarà l’inversione del senso di marcia di via Forte (le auto procederanno da via Kennedy all’incrocio di via Fermi); l’inversione del senso di marcia di via Martin Luter King (si procederà da via Fermi a via Kennedy); l’inversione del senso di marcia di via Quasimodo (la strada si percorrerà da via Kennedy a via Fermi); il tratto di via Natale, da via Sparta fino a via De Curtis, diventerà a doppio senso. Sull’argomento il sindaco di Casapulla Renzo Lillo ha affermato: «In sinergia con i vigili urbani, si è ritenuto opportuno adottare alcune modifiche al nuovo piano traffico della zona nord di Casapulla, entrato in vigore lo scorso mese di settembre. Dopo una prima fase di disagio fisiologico, le novità introdotte hanno portato molti benefici a coloro che circolano per le strade del nostro paese. Con l’attivazione delle modifiche, inoltre, siamo riusciti a garantire una maggiore sicurezza stradale alleggerendo la circolazione veicolare in via Kennedy, arteria principale di Casapulla, attraversata da numerosi e pericolosi incroci».