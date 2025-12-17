Piccoli spettatori in attesa per Giovanni Allocca in scena a scuola

Maddaloni (CE) -Venerdì 19 dicembre, alle ore 10.30 gli alunni della scuola primaria del Convitto Nazionale “Giordano Bruno” di Maddaloni riceveranno in anticipo un regalo di Natale di grande valore.

Infatti, per loro, in esclusiva, grazie ad un’iniziativa del rettore Rocco Gervasio, da sempre attento ad organizzare nella scuola iniziative di carattere culturale, è stato inserito nell’ambito delle manifestazioni natalizie uno spettacolo dove non saranno loro ad esibirsi, bensì spettatori.

In scena per loro ci saranno Giovanni Allocca, attore simpaticissimo, noto al grande pubblico per i suoi film e per il suo ruolo ne “Il commissario Ricciardi” e Salvatore Pinto.

“Abbiamo avuto un riscontro molto positivo nei colloqui per portare al convitto lo spettacolo e da subito il dott. Gervasio e il personale docente si sono mostrati entusiasti del progetto. Sarà il primo di una serie di eventi teatrali che nel corso dell’ anno presenteremo al Giordano Bruno di Maddaloni” ha spiegato entusiasta Allocca, sottolineando quanto sia importante avvicinare i giovani al teatro per ampliarne gli orizzonti culturali.