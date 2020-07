Piemonte/via il responsabile dell’area Amministrativa Iovine, Palumbo: “Lo salutiamo con dispiacere”

PIMONTE – Ha lasciato il suo incarico il responsabile dell’area Amministrativa del Comune di Pimonte dott. Mattia Iovine. “Un componente importante per la nostra macchina amministrativa che ha contribuito fattivamente alla crescita e allo sviluppo di Pimonte. Lo salutiamo con dispiacere”, ha sottolineato l’amministrazione guidata dal sindaco Michele Palummo.

“Al dottor Iovine va un grosso plauso per l’impegno profuso e la costanza nel lavoro. È andato sempre oltre i suoi doveri, non badando mai agli orari e non limitandosi al mero contratto o atto burocratico. Un professionista – hanno aggiunto – che ha lavorato con competenza e professionalità, dimostrando un forte attaccamento alla nostra città e per questo gli saremo sempre grati. Ci auguriamo e che la sua carriera sia piena di successi e soddisfazioni”.