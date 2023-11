Nella giornata di ieri, 25 novembre, presso il comune di Pignataro Maggiore è avvenuto un incidente automobilistico in pieno centro. Il veicolo, guidato da un uomo sessagenario si è schiantato su un muro nelle vicinanze dell’ufficio postale del paesino casertano. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze e nessuno è rimasto coinvolto