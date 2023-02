Pina Picierno “Alcuni elettori del PD hanno voglia di cambiamento “

Una delle deputate del PD dopo la elezione di EllY Schelly ha rilasciato qualche dichiarazione agli organi di stampa che si va a riportare questo quanto dichiarato dalla parlamentare ” Alle primarie del Pd ci restituisce un risultato inatteso, che deve interrogarci in modo serio: quanto deciso dagli iscritti è stato indebitamente, rovesciato dal voto ai gazebo, sintomo anche di un sistema politico che vive di entusiasmi e di voglia di cambiamento”. Questa è’ l’analisi della sconfitta della vice presidente dell’Europarlamento europeo Pina Picierno. Inoltre proprio per tali motivi – ha aggiunto la Pina Picierno – l’esito del voto rappresenta una novità nel campo progressista che è destinata forse a cambiare il modo con cui concepiamo la rappresentanza. Di tutte le tante cose lette, viste ed ascoltate da vari influencer, intellettuali, consiglieri comunali e regionali, scrittori e giornalisti, è assolutamente evidente che alle urne si sarebbero recati anche molti non elettori del Pd, con l’obiettivo di cambiare la linea politica del partito, una linea nuova identificata con la candidatura di Elly. Inoltre a chiusura del suo intervento la parlamentare di Teano ha dichiarato “ Come ho spesso ripetuto in questo congresso, un conto è il cambiamento, necessario e utile, un altro è rimuovere le ragioni che hanno determinato la nascita del PD. Su questo, oltre che sulle buone intenzioni, credo che debba fondarsi il dialogo sul futuro del Partito, delle sue alleanze e del suo modo di stare nella politica italiana ed europea, sul sostegno a Kyiv e alla sua resistenza, sulla sua collocazione internazionale e sulla lotta a tutti i regimi illiberali, sul Mezzogiorno e i suoi ritardi, sulla sua vocazione riformista e riformatrice che fu sancita dalla carta dei valori del Lingotto”.