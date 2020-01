Macrico, Pio Del Gaudio: “Sono 20 anni che chiedono una cosa che è già stata fatta. Ma che fine ha fatto il PUC?”

In questi giorni si fa un gran parlare del Macrico. Varie associazioni sono tornate alla carica. Riportiamo integralmente il pensiero del già Sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, che con la sua amministrazione già decise che l’area doveva essere destinata a categoria F2 con l’approvazione del PUC.

Leggo di tutto e credo sia necessario fare chiarezza.

È un’area privata di proprietà non del Comune di Caserta, non della Chiesa, ma dell’Istituto di Sostentamento del Clero (Ente che si occupa di raccogliere risorse x la Chiesa). Le due entità sono separate e distinte. Valore dell’area 38 milioni di euro stabilito nel 2002. Dato certo. Con la delibera n.45 dell’11 aprile 2014 il Consiglio Comunale di Caserta, all’unanimità, su mia proposta, stabilì di destinare l’area a F2, in sostanza area verde. Mai nessuna amministrazione era stata così chiara nel senso di destinare tale area ad area verde. La destinazione a F2 può essere tale solo con l’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale. Chiunque, ad oggi, voglia fare qualsiasi iniziativa relativa al Macrico deve acquistare l’area e quindi pagare al proprietario 38 milioni di euro. Il Comune di Caserta potrebbe, molto difficile, espropriare l’area sborsando un’enorme cifra. Servono risorse nazionali o europee. Nessun comune d’Italia oggi può spendere milioni di euro per 330.000 metri quadrati in assoluto abbandono e degrado. Sarebbe folle ed impossibile.

Questi punti sono fondamentali. Chiunque affronta il tema senza considerarli è disinformato o in mala fede.

Che vuole fare l’Amministrazione Comunale attuale nell’area Macrico? Tutto segreto. C’è solo agli atti una ridicola delibera che prevede la realizzazione di una piccola scuola. Non si realizzerà mai. Non è possibile che il Comune costruisca una scuola o qualsiasi altra cosa su un’area non di propria proprietà e senza un Piano Urbanistico che stabilisca che in quella zona si possa realizzare una scuola – per questo ho definito la delibera come ridicola.

Ma che fine ha fatto il redigendo Piano Urbanistico Comunale? Nessuno ne sa nulla. Non esiste un Assessore all’Urbanistica. E quindi quale sarà il futuro urbanistico della città? Nessuno ne sa nulla.

Il Puc era pronto nel 2015 quando cadde la mia amministrazione. Come per legge nel 2014, in vista dell’imminente approvazione, erano state recepite 1200 osservazioni dei cittadini che in sostanza prevedevano: zero case, aree verdi, Macrico Verde, piste ciclabili. Questo sarebbe stato il mio Piano Urbanistico.

Come mai è tutto fermo? Non lo so ma a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Senza Piano Urbanistico Comunale, in sostanza senza regole attuali e certe, l’Amministrazione Comunale fa quello che vuole. Questo sta accadendo.

Senza una logica complessiva di sviluppo infatti sono state autorizzate 6 strutture commerciali in città, ogni tanto spunta un nuovo palazzo, si parla di un nuovo stadio (ottima idea), di nuove abitazioni nella zona dello stadio, ci sono movimenti curiosi relativamente alle aree della scuola De Amicis ai Palazzi della Prefettura e della Questura (di proprietà comunale).

Io che farei subito? Approverei il Piano Urbanistico Comunale recependo tutte le osservazioni dei Cittadini. Questa città ha bisogno di regole certe, di verde e non di case, e di un ‘idea chiara di crescita. Perché’ invece è tutto fermo e tutto nascosto? Non lo so ma la cosa puzza e non poco.

Il Macrico? Il Comitato ogni volta che ci sono le elezioni emerge. Chiede che l’area diventi F2. Ebbene il Consiglio Comunale, come detto, già si è espresso in tal senso. È necessaria solo l’approvazione del PUC. E basta! Dicano qualcosa di nuovo. Sono 20 anni che chiedono una cosa che è già stata fatta. Piuttosto si occupino di come comprare il Macrico. Il resto sono solo chiacchiere stantie.