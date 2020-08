La stagione e il calcio mercato si stanno cominciando a muovere. La Juventus del neo allenatore Andrea Pirlo sta cercando di rinforzare il centrocampo. In questo senso si pensa ad Arturo Vidal, ma non sono la società bianconera starebbe pensando anche all’arrivo di Locatelli. Gli unici sicuri del posto a centrocampo ,per il momento, sembrano soltanto Arthur e Bentancur. In caso di arrivo di Vidal, verrebbe beffata anche Inter, che sul cileno sta trattando da molti mesi