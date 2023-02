Pittrice e scrittrice: doppio riconoscimento per Anna Maria Zoppi a Sanremo.

Anna Maria Zoppi non smette mai di stupirci, ora con le foto, ora coi disegni, ora coi libri.

Ed, infatti, non solo è stata selezionata a “Casa Sanremo” per il libro Non ne sapevo niente, ma anche per un suo dipinto Le mezze verità.

Insomma l’artista casertana sta mietendo successi su successi, grazie alla sua capacità di proporre sempre opere nuove e significative, come per l’appunto questo nuovo disegno, dall’emblematico titolo Le mezze verità, che sembra ricalcare proprio il dilemma della nostra società, che, e non da oggi, ha perso i suoi punti e valori di riferimento, dove è tutto un miscuglio continuo e non si riesce ad avere una visione precisa e corretta che possa proporre un disegno, è proprio il caso di dire, per poter gestire il nostro futuro e quello delle generazioni a venire.

Anna Maria Zoppi ha già raggiunto un ottimo risultato per essere stata selezionata a “Casa Sanremo” e di sicuro potrà cogliere ulteriori lusinghieri risultati, perché riesce ad essere originale in qualsiasi spaccato dell’arte.