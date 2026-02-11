Piumini e catene. Inchiesta sui maranza

Inchiesta sui Maranza. Alessio Gallicola e Roberto Arditti presentano al Manzoni il loro libro ‘Piumini e catene, storie di Maranza’ . Venerdì 13 gennaio ore 10.30

Sono nomi di spicco quelli degli autori del libro dal forte impatto sociale, Alessio Gallicola, casertano, vice direttore del Quotidiano Il Tempo, e Roberto Arditti , già direttore del quotidiano Il Tempo, in passato direttore delle news di RTL 102.5, rete per cui ha anche condotto la trasmissione “L’indignato speciale” con Andrea Pamparana e Fulvio Giuliani.

In collegamento il giornalista Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale.

Per prima cosa ci chiediamo : ma chi sono i Maranza ? Un branco, una gang di periferia, un gruppetto di ragazzini vestiti tutti allo stesso modo, che ascoltano la stessa musica, che sfidano la legge con disprezzo e postano video su tik tok.

Gli autori del libro Piumini e catene, storie di Maranza , Alessio Galicola e Roberto Arditti presentano agli studenti del Liceo Manzoni un’inchiesta su questa nuova generazione, descrivendone con rigore chirurgico e senza giudizi il disagio che si nasconde dietro espressioni aggressive e spavalde, dietro alle catene agganciate ai jeans e dentro piumini lucidi e neri, esattamente tutti uguali.

Dalla strada al libro, dal video all’analisi sociologica del fenomeno. Due esperti della comunicazione raccontano agli studenti un frammento di realtà che già conoscono, che degenera, spesso , in microcriminalità o violenza, molto più di una moda e di uno stile di vita, é un comportamento, quello dei Maranza, che fa riflettere, che richiede un’ analisi pietosa e non un giudizio.

‘La nostra scuola educa quotidianamente e costantemente alla legalità e promuove modelli di comportamento corretti e rispettosi -dichiara la Dirigente Adele Vairo-; oggi lo facciamo attraverso la disamina di una subcultura di periferia vicina a tutti, perché anche noi adulti abbiamo bisogno di decodificare queste nuove forme di aggregazione se vogliamo invitare i ragazzi a riflettere su modelli sociali diversi, sconfiggendo la loro preoccupante solitudine’.

Piumini e Catene , storie di Maranza. Venerdì 13 gennaio 10.30 Aula Magna Liceo Manzoni.

I giornalisti Alessio Gallicola e Roberto Arditti ne discutono con Adele Vairo – Dirigente Scolastico, Domenico Giordano – Spin doctor e Consulente di Comunicazione politica per Arcadia.

Coordinamento Organizzativo prof.sse Rita Lombardi e Marilina Pugliese.