Podio aversano per la III Edizione 2020 del Premio Letterio Internazionale città di Castrovillari (Cosenza)

Aversa-Ancora un riconoscimento internazionale per l’infermiere e autore aversano Armando Pirolli, che sarà presto intervistato da Belvederenews

Con il romanzo “ Il Bacio degli Opposti”,uno spaccato sulla violenza fisica e psicologica che vede spesso soccombere l’universo della diversità di genere, Pirolli si è classificato al secondo posto nella sezione “narrativa edita“ al “Premio Internazionale Città di Castrovillari terza edizione“, al quale hanno partecipato autori provenienti da ogni parte d’Italia.

La prestigiosa e suggestiva cerimonia, nel pieno rispetto della normativa anticovid, si è svolta il 5 settembre h 18.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città alla presenza del Sindaco Avv. Mimmo Lo Polito e della prestigiosa e qualificata giuria composta dalla Dott.ssa Angela Micieli, dall’Avv. Lucio Rende e dalla Dott.ssa Ines Ferrante e dalla dott.ssa Rosy Perrotta.



La rassegna letteraria ,che tende a premiare e a valorizzare non solo la letteratura ma anche il teatro, le arti figurative e la poesia, nasce da una lungimirante visione che vede lavorare in perfetta sinergia e in continua evoluzione le Associazioni Culturali Khoreia 2000 e Mystica Calabria, due realtà molto attive nel tessuto sociale e culturale della città cosentina.

Aversa, dunque, con la sua storia millenaria è salita di nuovo sul podio in terra di Calabria, grazie al nostro concittadino Armando Pirolli, che continua a riscuotere consensi e riscontri positivi nelle più prestigiose rassegne letterarie nel panorama nazionale e internazionale. Al nostro Armando gli auguri da parte della nostra redazione, con l’augurio di raggiungere traguardi sempre più ambiti.



GALLERY