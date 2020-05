Polizia arresta una 23enne per droga nel Rione Sanità di Napoli

NAPOLI – Sabato pomeriggio, 23 maggio 2020, due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, liberi dal servizio, transitando in vico Tessitori hanno notato una donna che usciva da un terraneo allontanandosi frettolosamente con una grossa borsa in mano.

I poliziotti l’hanno bloccata e hanno rinvenuto, presso la sua abitazione, 84 involucri di metanfetamine per un peso complessivo di circa 193 grammi, una busta di eroina per un peso di circa 85 grammi, un bilancino, diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di 1600 euro.

H.E., 23enne nigeriana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.