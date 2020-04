Polizia denuncia a Napoli un uomo per resistenza a Pubblico Ufficiale

NAPOLI – Nel pomeriggio di lunedì, 13 aprile 2020, gli agenti del commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Rosa dei Venti, nel quartiere denominato “Bronx”, una persona a bordo di uno scooter che procedeva ad alta velocità effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale.

Il conducente, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga ma è stato bloccato in via della Bussola dopo un inseguimento.

V.A., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per essersi allontanato dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

Inoltre, è stato sanzionato poiché privo del casco protettivo e per velocità non commisurata, mentre lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo.