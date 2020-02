Polizia ferroviaria: i numeri del week-end

CASERTA – E’ stato un fine settimana molto intenso per la Polizia Ferroviaria sull’intero territorio nazionale che hanno protetto i viaggi dei cittadini. Sono oltre 14mila le persone controllate, di cui 11 arrestate e 73 indagate dai poliziotti della Ferroviaria in questo fine settimana appena trascorso. Le pattuglie impiegate sono state 1.464 in stazione e 346 a bordo treno. Ottantacinque servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. 68 il totale delle contravvenzioni elevate, 15 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 15 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

In particolare, a Milano, la Polizia ferroviaria di Bovisa ha arrestato un uomo 22enne ricercato per un mandato di custodia cautelare in carcere. Grazie alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti sui convogli e nelle stazioni, l’uomo è stato identificato quale autore di quattro rapine e furti con strappo avvenute negli ultimi mesi tutte a bordo di treni lungo la direttrice Milano Cadorna-Asso.

Gli agenti del Compartimento di Verona hanno arrestato, grazie ai frame estrapolati dalla videosorveglianza presente nella stazione ferroviaria di San Bonifacio, un uomo che a bordo di un treno regionale diretto a Venezia aveva strappato il cellulare di mano ad una studentessa dandosi poi alla fuga.

Infine, tra gli episodi a lieto fine, a Roma è stata salvata una donna trentasettenne italiana che camminava sul ciglio del marciapiede della stazione di Ciampino mentre stava transitando un treno merci. Gli agenti l’hanno notata e, con le dovute cautele, sono riusciti ad allontanarla dal pericolo imminente evitando il peggio. Tranquillizzata e condotta negli uffici di Polizia è stata poi affidata alle cure mediche.