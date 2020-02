Polizia locale denuncia e sanziona esercente attività barbiere e parrucchiere per esercizio abusivo

SANT’ANTIMO – Non si fermano i controlli che la Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli sta ponendo in essere da maggio 2019 data del suo insediamento alla guida della Polizia Locale di Sant’Antimo fino ad oggi.

Numerose le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere e contrastare vari reati,tra i quali il fenomeno del “COMMERCIO ABUSIVO”, la TERRA DEI FUOCHI ed il “ MATTONE SELVAGGIO. Nell’ambito delle ispezioni e dei controlli commerciali effettuati dagli Agenti della Polizia Locale sono stati effettuati specifici controlli in diverse località tra le quali la zona del centro dove dagli accertamenti posti in essere in un’attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini è stato riscontrato che la persona trovare a svolgere il lavoro esercitava senza il necessario requisito dell’abilitazione professionale,tra l’altro senza essere dipendente dell’attività.

Per quanto riscontrato l’esercente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione e sanzionato amministrativamente.