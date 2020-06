Polizia Penitenziaria: MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CONGIUNTA “SIAMO TUTTI SANTA MARIA CAPUA VETERE”

Le scriventi Segreterie Regionali maggiormente rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, partecipano a tutti gli Organi di Stampa locali e nazionali che, il giorno 19/06/2020 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 fuori al Penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, attueranno un SIT-IN- di protesta per rivendicare il ripristino della legalità e delle condizioni di sicurezza all’interno degli istituti:

 Giù le mani dalla Polizia Penitenziaria!

 Non siamo 44, ma in 40.000!

 E questo lo Stato? Il poliziotto indagato e il Boss scarcerato!

 Noi difendiamo la legalità, ma chi ci garantisce la serenità!

 Umiliati davanti a tutti per fare notizia: questa è vergogna, non è giustizia!

 Vi sembra uno stato normale? I Boss a casa ed i poliziotti in ospedale!

 E forse questa la magistratura? I Boss a casa ed i poliziotti in procura!

 Non ci farete mai cedere. Siamo tutti Santa Maria Capua Vetere!

 Non succede niente se il detenuto aggredisce l’Agente o sovverte le regole

democratiche pregiudicando la sicurezza del sistema e dei cittadini!

 Rivoltosi impuniti, Poliziotti alla gogna!

Diciamo basta! Siamo stanchi di lavorare in queste condizioni: I servitori dello stato chiedono di essere tutelati da un Amministrazione sorda e silente alle loro richieste.

OSAPP SINAPPE UIL P.P. FNS CISL USPP CNPP

V. Palmieri (P. Gallo) (D. De Benedictis) (E. Strino) (C. Auricchio ) (A. Napoletano)