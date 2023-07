POMPEI. CERRETO(FdI): “DE LUCA IN TILT NON È ABITUATO ALLA POLITICA DEL FARE

“Il Governatore De Luca non essendo abituato alla politica del fare e alla concretezza delle azioni, ha la presunzione di accusare chiunque tenda ad oscurare il suo operato politico che di certo non brilla per grande capacità amministrativa se la Regione Campania risulta sempre ultima in classifica. Ieri fortemente in difficoltà durante l’inaugurazione del Freccia Roma Pompei dove si è sottolineata una grande attenzione verso il patrimonio architettonico e culturale di Pompei ha voluto ironizzare attaccando il Ministro Sangiuliano di mancanza di concretezza dopo quello che proprio lui in questi anni ha annunciato e mai realizzato. Farebbe bene De Luca a leggere l’infinito elenco di cose promesse e di iniziare a spiegare come e perchè la sanità campana versa in una situazione drammatica, come e perchè i trasporti in Campania sono sempre più una chimera, come e perchè, nonostante un vasto patrimonio culturale, la nostra Regione viaggia sempre ai limiti, come e perchè non vengono adottate misure per i diversamente abili, come e perchè i quartieri periferici sono sempre cluster di micro criminalità. Ci parli degli infelici risultati della gestione EAV che seppur sulla carta ha programmato il trasporto pubblico su ferro verso questi luoghi, non li effettua. Ci spieghi inoltre il fallimento del Campania express dove i turisti stranieri nella speranza di visitare Sorrento hanno acquistato con ampio anticipo i biglietti per poi non trovare il treno a causa di un cambio di orario mai annunciato . Per quanto riguarda la Napoli Pompei praticamente non si effettua da tempo ed i servizi sostitutivi automobilistici affidati ai soliti amici degli amici non solo sono inefficienti ma mancano di un totale controllo da parte di chi dovrebbe controllare. Sarebbe interessante che De Luca mostrasse i fogli di servizio e le statistiche su soppressioni e ritardi certificandoli in prima persona. Farebbe bene De Luca a trovare giuste spiegazioni che non lo giustificano affatto visto che ha avuto l’onore di governare per 8 anni la Regione Campania. Su questi temi lo interrogheremo perché i campani meritano risposte e rispetto. Sul lavoro altrui farebbe bene a tacere e prendere esempio perchè è evidente che ha tanto ancora da imparare. ” Lo ha dichiarato il deputato campano on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.