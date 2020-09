Ponte di Ercole . Peppe Altieri Italia Viva : ” Si è raggiunto il ridicolo”

“C’è chi ride per questo ennesimo episodio, ma c’è solo da indignarsi. Non è accettabile che un comune capoluogo di provincia nn sia in grado di porre in essere un dispositivo idoneo e definitivo per impedire tutto ciò.

Viste tutte le iniziative intraprese lancio una proposta:

un dispositivo 30/40 metri prima del ponte tale da bloccare il prosieguo dell’automezzo di altezza nn idoneo ad attraversarlo.

Inoltre sarebbe utile collocare una telecamera che consenta di accertare il trasgressore e richiedergli pagamento del danno causato alla comunità cittadina.”

Con queste parole il coordinatore provinciale di Italia Viva Peppe Altieri ha commentato l’ ennesimo incidente verificatosi nei giorni scorsi sotto il ponte di Ercole. Ancora una volta un automezzo ha distrutto le barriere che delimitano l’ altezzza del ponte stesso.

A questo punto crediamo che urge una soluzione efficace e definitiva a quella che è diventata una vera e propria barzelletta che in tutta onestà non fa neanche più’ ridere.