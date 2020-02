Porte aperte per Celebration Students

CASERTA – I giovani sono il futuro e le colonne della nostra società, chi non lo sa, e dunque è sempre più necessario investire sulla loro formazione non solo accademica ma anche personale rispetto a prospettive, ambizioni, socialità, relazioni umane.

È il programma di Celebration Italia per i ragazzi dai 13 ai 18 anni, un progetto ardito nato dal sogno di altri due giovanissimi, Adriana Cimminiello e Matteo Tufaro, entrambi appena tornati da una ricchissima esperienza negli Stati Uniti, ad Austin in Texas, dove si sono formati in merito alle progettualità di orientamento giovanile.

“Non è solo un programma – spiegano Adriana e Matteo – è un sogno che si realizza, lavorare con i ragazzi di questa generazione e fascia di età, poterli aiutare ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità ed aspirazioni e al contempo, fornirgli degli strumenti sani e utili per costruire modelli di aggregazione e relazione e perché no, poterli guidare in qualche modo, fuori da quelli che sono gli schemi precostituiti della scuola, delle comitive, della famiglia, a trovare il proprio obiettivo, c’è un luogo da poter chiamare casa e dove sentirsi se stessi”.



Il programma si divide in due moduli, uno riferito all’area ludica del puro divertimento, del relax vivendo pienamente il gruppo, con giornate dedicate a giochi, Laser Games, X Box day, sessioni di Just Dance.

L’altro modulo invece è una sorta di stanza tematica in cui affrontare dal punto di vista dei ragazzi, quegli argomenti di cui non si parla solitamente né in classe e nemmeno tra gli stessi ragazzi.

“Nel prossimo incontro svilupperemo il tema dell’ Amicizia – ci racconta Adriana – nell’ultimo Question Time che gli abbiamo sottoposto, abbiamo verificato che tra gli argomenti proposti era l’aspetto che gli stava maggiormente a cuore e così proveremo ad analizzare insieme il significato di questo valore”. I giorni dedicati al programma Celebration Students sono il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15.00 alle 18.30.



In questi due appuntamenti Celebration Italia lancia anche “Two Open Days”, una doppia apertura della sede a tutti gli studenti, non solo nella fascia d’età citata, ma a tutti coloro che vogliano trovare un luogo accogliente per poter studiare o anche fare due chiacchiere in compagnia e comodi.

American bar con la possibilità di provare prodotti direttamente dagli Stati Uniti, bibite e snack made USA, ovviamente Wi-Fi gratuito, parcheggio comodo e nell’immediata prossimità dei locali di Celebration.



Insomma, se non volete studiare a casa, se la biblioteca è chiusa, se è lontana, se avete voglia di sentirvi a vostro agio in un posto nuovo e confortevole, o semplicemente siete curiosi, il mercoledì e il venerdì dalla 15.00 alle 18.30 Celebration Italia sarà aperta per accogliervi.

Per seguire le attività di Celebration Students basta seguire la pagina Instagram all’indirizzo celebration.students.italia