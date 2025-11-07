Precipita dal balcone: giovane perde la vita in sala operatoria

Camerota. Martedì sera, 4 Novembre, un’intera comunità è rimasta scioccata per la terribile tragedia che ha visto perdere la vita ad un ragazzo di 23 anni.

Il giovane, con disturbi dello spettro autistico, è precipitato dal balcone, al secondo piano, dell’abitazione della nonna, mentre, secondo una prima ricostruzione, stava tentando di scavalcare ed uscire di casa dal balcone, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto.

Il padre, che era nei pressi dell’ abitazione, è accorso, prima dei mezzi di soccorso, a soccorrere il figlio, trasportandolo d’urgenza, a bordo della propria auto, all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Durante il tragitto pare che il giovane avesse già perso conoscenza, arrivando in ospedale in condizioni molto serie, con un’ emorragia interna dovuta al forte impatto col suolo.

Trasferito immediatamente in Sala Operatoria, per un delicato intervento chirurgico, purtroppo, nel mezzo dell’operazione, è deceduto.

Un’altra giovane vita spezzata prematuramente.

L’intera Comunità si è stretta attorno al dolore della famiglia.