Premi e riconoscimenti del gambero rosso ad alcuni pizzaioli casertani

Vi sono stati alcuni premi e riconoscimenti per quel che concerne il gambero rosso, tre spicchi da parte de Il gambero rosso, ma cosa è il gambero rosso diamo qualche precisazione.

Pubblicità elettorale

Il gambero rosso, è un gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia. Tutto sul mondo Food and Wine: news, ricette, corsi, eventi, guide.

Per quanto concerne le pizzerie che nel casertano hanno ricevuto qualche premio e/o riconoscimento le si indica di seguito: pizzeria Vitiello (pizzaiolo Francesco Vitiello), la pizzeria I Masanielli (pizzaiolo Francesco Martucci), la contrada di Aversa (pizzaiolo Roberta Esposito), Pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo (Pizzaiolo Franco Pepe).

Qualche precisazione tuttavia va fatta per quanto concerne alcune pizzerie, molti pizzaioli hanno sfruttato il periodo di stop forzato per studiare, migliorare e diversificare gli impasti (ormai il mix di generi in menu è quasi la normalità, pizza in teglia, pizza al padellino pizza al vapore, pizza alla pala, tutto in menu dal quale pescare in libertà) – si legge nell’annuncio dell’evento di Gambero Rosso – E poi si sono moltiplicati gli orti di proprietà sono addirittura nate vere e proprie aziende per garantire una pizza sempre più agricola e sostenibile (come avviene per il pane). È cresciuta l’attenzione alle intolleranze (la esempio per quanto riguarda la pizza gluten free non è più un prodotto di serie B).

La Campania è al vertice con 19 locali premiati, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 14; Piemonte con 7; Veneto con 6; Lombardia e Sicilia con 5; Abruzzo e Sardegna con 3; Emilia – Romagna con 2; Liguria, Basilicata, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Puglia con 1.