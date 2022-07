Premio per la giornalista Tiziana Panella di LA7

Casal di Carinola – E’ stata premiata la giornalista casertana Tiziana Panella.

Tiziana Pamela ha ricevuto il prestigioso riconoscimento SERAO perché’ sempre in prima linea nel raccontare storie di politica guerra e non soltanto anche inchieste su LA7 e la vede alla conduzione di Tagadà.

Qualche nozione sulla giornalista Tiziana Panella, nata il 24 aprile 1968, la giornalista napoletana di nascita ma casertana di formazione essendo cresciuta a San Nicola la Strada, è amica di lunga data di questo Premio, annualmente organizzato da Antonio Corribolo presidente della carinolese Associazione Culturale Matilde Serao e da Lidia Luberto giornalista de Il Mattino da anni residente a Caserta, ed è già stata a Palazzo Petrucci in occasione della premiazione dell’inviata RAI Giovanna Botteri nel 2006. La Panella è stata anche assessora alle Politiche e ai Beni Culturali, ai Grandi Eventi, al Marketing territoriale e all’Editoria nella giunta a guida PD della provincia di Caserta di Sandro De Franciscis, dal 2005 al 2008, anno in cui si dimise per motivi professionali.

La cerimonia di consegna del Premio, opera ricordiamo dell’artista napoletano Lello Esposito, si terrà venerdì 22 luglio alle ore 18.00 nel salone delle feste di Palazzo Petrucci. Nel corso della serata, come sempre introdotta da Lidia Luberto e coordinata da Antonio Corribolo, sono previsti gli interventi della sindaca di Carinola Giusy Di Biasio, dell’assessora alla Cultura Maria Sorvillo, e del condirettore generale di Poste Italiane, partner della manifestazione, Giuseppe Lasco. A seguire il direttore responsabile de Il Mattino Francesco De Core, da poco nominato, intervisterà la vincitrice di questa XV edizione del Premio.

L’organizzazione del premio ringrazia la Pro Loco di Carinola, la giornalista segue ad alcuni nomi tra cui Botteri, Capacchione, Berlinguer ed altri

Albo d’oro premio sotto lo shoot fotografico