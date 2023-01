Presentazione anche alla stampa, del nuovo infopoint alla stazione di Caserta

CASERTA – E’ previsto per domani , martedì 10 gennaio alle ore 10,30 presso la stazione di Caserta di piazza Garibaldi vi sarà nella giornata del 10 gennaio 2023 alle ore 10.30, L’ inaugurazione di un info point da dove poter attingere tutte le informazioni utili a viaggiare sia in treno che in aereo .

Il Progetto finanziato dalla Regione Campania, fortissimamente voluto dal governatore campano Vincenzo De Luca, il quale dovrebbe essere presente alla inaugurazione .

Tra gli altri sarà’ presente sicuramente il sindaco della città, l’avv.to Carlo Marino il quale aprirà l’evento coi suoi saluti e l’eventuale taglio del nastro Presenti anche Luca Cascone presidente dei Trasporti nonchè l’amm.re della AIR Group Antonio Acconcia.

Il dialogo tra Regione Campania e le Istituzioni avviato dal Gruppo Ferrovie ha portato sia all’incremento dei collegamenti regionali e interregionali, che all’affermazione di iniziative culturali come il Reggia Express, il treno storico che da Napoli a Caserta percorre i binari della cultura: un viaggio suggestivo tra tradizione e cultura a bordo di carrozze d’epoca fatto anche e soprattutto per motivi turistici per attrarre più turismo dando risposte maggiormente chiare appunto ai turisti che giungono nella città capoluogo di provincia.

Nei prossimi tre anni sempre attraverso procedure concorsuali dovrebbero aversi nuove 150 assunzioni