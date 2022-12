Primark al Centro Campania fa registrare sold out per l’apertura

mARCIANISE – Il Negozio neo store della Primark , la catena di vestiti ha aperto una sede anche all ‘ interno del Centro Commerciale Campania, pertanto , al momento dell’ apertura e durante l’arco della giornata si sono registrate lunghe code da parte di coloro che volevano , guardare l’ apertura.

Tutti in fila fin dal mattino per essere tra i primi ad entrare nel nuovo negozio che proprio oggi è stato inaugurato, il 13esimo in Italia del network.

La catena di abbigliamento avrebbe fatto registrare anche 150 assunzioni nell’ultimo periodo.

Luca Ciuffreda, head of sales Italy di Primark, ha dichiarato: «Lo store all’interno del centro commerciale Campania rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella strategia di espansione di Primark in Italia, in quanto porta a 13 il numero totale dei nostri negozi nel bel Paese e a cinque i nostri nuovi negozi di quest’anno. Inoltre, siamo felici di inaugurare il nostro nuovo negozio poco prima di Natale, offrendo così ai clienti l’opportunità di fare acquisti last minute giusto in tempo per le feste. Questo è anche un momento importante per i nostri colleghi che hanno lavorato duramente per offrire ai clienti la migliore esperienza in negozio. Abbiamo assunto infatti 150 nuovi colleghi che portano il team Primark Italia a oltre 4.000 dipendenti. Che si tratti di prodotti basic per la famiglia o dell’abbigliamento per le feste o di regali natalizi, siamo sicuri che i clienti adoreranno la nostra offerta e non vediamo l’ora di accoglierli nelle prossime settimane».