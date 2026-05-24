Primavera in versi 2026 IV edizione

Grandi emozioni ad Aversa nella chiesa di Santa Maria a piazza, un pomeriggio ricco di presenze quello vissuto sabato 23 maggio c.a. nella suggestiva cornice della monumentale struttura dove si è svolta la quarta edizione del concorso di poesia e racconti brevi “Primavera in Versi “. Un appuntamento culturale che anche quest’anno ha fatto registrare numeri lusinghieri in termini di partecipazione, oltre 230 le domande di partecipazione provenienti da Istituti Scolastici della Regione Campania;in questa edizione hanno partecipato anche autori adulti, poiché l’obiettivo della manifestazione è stato quello di avvicinare i giovani alla bellezza della scrittura a partire dall’esempio dato da chi ha più esperienza. Il premio appunto è dedicato alla promozione della cultura tra studenti, poeti e scrittori, per la valorizzazione di percorsi letterari condivisi. La competizione si è articolata in quattro sezioni sia a tema libero che a tema imposto, per la quarta edizione è stato scelto il tema: < Ravviva il dono di Dio che è in te>.

Il concorso è stato ideato e curato dal poliedrico scrittore Armando Pirolli in collaborazione con il parroco don Gaetano Rosiello, che è anche presidente dell’evento. Tanti i premi assegnati agli autori e agli studenti meritevoli del Podio oltre alle menzioni d’onore per ogni categoria, sono stati inoltre consegnati riconoscimenti speciali al Vescovo di Aversa S.E. Monsignor Angelo Spinillo ( Premio Verità e Carità), mentre alla scrittrice Elvira del Monaco Roll il premio in memoria di Don Salvatore De Filippo e alla poetessa Giovanna Santangelo il premio in memoria del Vescovo S.E. Mons. Antonio Cece.

La giuria era composta dai seguenti professionisti: professoressa Rachele Belluomo presidente, giurati poetessa e attrice Titti Spanò, poetessa Alessandra Mascia, professor Domenico Andreozzi ,dottoressa Barbara Bonacci , avvocato Rachele Stefania Tortale . A salutare i partecipanti ,le autorità Religiose e Civili e gli ospiti presenti il parroco don Gaetano Rosiello e il sindaco di Aversa Dott. Francesco Matacena, gradita presenza quella degli amici del premio tra cui tra cui l’avvocato Pasquale Fedele, la dottoressa Federica Turco,

l’ amico Mariano Scuotri, Armando D’Agostino presidente di Wake up Guagliu’, il professore Allegro Fortunato fondatore della libreria Il Dono,la comandante della P.M. di Cervino dottoressa Daniela Zito, Lorenzo Molitierno presidente di Attori per caso di Gricignano di Aversa, tra gli ospiti anche il Sindaco di Teverola Dottor Gennaro Caserta e tanti altri amici che ci sostengono nella nostra proposta culturale. Momento di forte impatto emotivo è stata l’apertura della cerimonia di premiazione curata dalla docente Giovanna Gentile dell’Istituto comprensivo Domenico Cimarosa di Aversa ,con la partecipazione straordinaria di una rappresentanza di alunni della V E a cui va il nostro riconoscente grazie. Inoltre durante la cerimonia sono stati esposti lavori di pittura del giovane studente del liceo artistico di Aversa Giosuè Piccolo che ringraziamo per la sua gradita partecipazione. Un forte grazie a Sara Dell’ Aquila e Karol Paone, due studentesse universitarie che hanno collaborato con Armando Pirolli nella conduzione della cerimonia di premiazione.

Un ringraziamento speciale alla tipografia Bianco, sponsor ufficiale della manifestazione e a tutti i volontari della parrocchia che con la loro presenza hanno reso tutto perfetto sia in termini di accoglienza che in logistica.

L’appuntamento è per la quinta edizione 2027, Santa Maria Piazza e il parroco don Gaetano Rosiello sono sempre pronti ad accoglierci fraternamente .